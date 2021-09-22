Утром 23 сентября во время осеннего равноденствия, когда на Земле будет поровну 12 часов дневного света и 12 часов ночи, в этот момент с нашей планетой сблизится крупный астероид. Сближение произойдет на скорости 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

Астероид 2021 NY1 представляет собой скалу крупных размеров, диаметром от 130 до 300 метров, сообщает Live Sciense.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, этот астероид, получивший название 2021 NY1, хоть и пролетит на относительно близком расстоянии, но столкновение исключено. Перигей составит 1,56 млн километров, что в 4 раза дальше, чем Луна.

Астероид 2021 NY1 не представляет угрозы

Хотя такие астероиды не представляют угрозы для жизни на Земле, NASA отслеживает все подобные объекты на случай, если их орбиты могут измениться в будущем, сближая их к столкновению с нашей планетой.

Изучение характеристик околоземных объектов также может дать новую информацию о первых днях существования Солнечной системы, поскольку большинство астероидов представляют собой скальные фрагменты породы, возникшие в те далекие времена.

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Этот осенний астероид далеко не самый близкий, который когда-либо проходил через наши окрестности. Рекорд принадлежит астероиду 2020 QG, который 16 августа 2020 года пролетел на угрожающе близком расстоянии – всего в 2950 км над Индийским океаном. Космическое тело буквально вошло в верхние слои атмосферы – экзосферы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Юпитер врезался огромный астероид. В то же время ООН предупреждает о том, что Земле угрожает большое количество астероидов.