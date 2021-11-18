В среду вечером, 17 ноября, в России, в "Нефтекамске" упал яркий метеор. Момент падения очевидцы опубликовали в соцсетях.

У метеора виден длинный и светящийся хвост.

Падения метеора было замечено также в Удмуртии и Татарстане. Предположительно, это был крупный метеор из метеорного потока Леониды, который прошедшей ночью достиг пика своей активности. Метеор сгорел в атмосфере не достигнув земли.

Отмечается, что с 6 по 30 ноября проходит метеорный поток Леониды. Его максимум активности приходится на 17-18 ноября. Скорость метеорного потока достигает 15-20 метеоров в час.

Читайте также, во время осеннего равноденствия, когда на Земле будет поровну 12 часов дневного света и 12 часов ночи, в этот момент с нашей планетой сблизится крупный астероид. Сближение произойдет на скорости 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

Кроме того, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Космическая глыба движется в сторону планеты со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

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