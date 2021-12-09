В Новій Зеландії заборонять продаж тютюнових виборів [ Редактировать ]
Країна без тютюну. В Новій Зеландії заборонять продаж тютюнових виборів усім, хто народився після 2008 року.
Як повідомляє ВВС, кожен, хто підпадає під цю вікову категорію, більше не зможе придбати цигарки чи інші тютюнові вироби протягом усього життя.
Такий крок є частиною масштабної боротьби з курінням, про яку оголосили в Міністерстві охорони здоров'я Нової Зеландії.
До 2025 року новозеландці прагнуть знизити кількість курців до п'яти відсотків населення. А в найкращому випадку - стати першою в світі нацією, яка не курить.
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