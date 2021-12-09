Щорічна конференція науковців: на Амосівських читаннях говорили про ковід і серце [ Редактировать ]
Ковід і серце, трансплантація та штучний інтелект у кардіохірургії. Про це сьогодні говорили на Амосовських читаннях. Це щорічна конференція науковців. Там українські медики, зокрема послідовники та учні Миколи Амосова, обмінюються досягненнями. А ще вшановують пам'ять засновника української кардіохірургії. Микола Амосов пішов із життя у грудні 2002. Цього року йому мало б виповнитися 108 років.
Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова:
Надзвичайне надбання те, що зробив Микола Михайлович Амосов. Першу операцію на серці він виконав в Україні в 1955 році, і те, що було зроблене за ті роки, нами молодими кардіохірургами, ми всі свої здобутки базували на тому фундаменті, який був збудований Миколою Михайловичем, це і заміна клапанів серця, й порушення ритму серця, й хірургія, хірургія ішемічної хвороби серця.
Олександр Усенко директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова:
Засновник нашого інституту - мій вчитель, академік Шалімов і академік Амосов все життя йшли разом, і ці дві постаті зробили дуже великий вклад в медицину, наші інститути давно ведуть тісну співпрацю у науковому напрямку.
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