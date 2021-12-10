В 2022 году граждане Австрии, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, будут оштрафованы. Об этом сообщает портал Securykid.

В стране прививка от COVID-19 станет обязательной для жителей возрастом от 14 лет. Таким образом, за отказ от вакцинации придется заплатить взыскание в размере 3,6 тысячи евро.

Отмечается, что новый закон вступит силу с 1 февраля 2022 года. При этом ранее на территории Австрии за отказ от иммунизации предлагали ввести уголовную ответственность.

Читайте также, на территории Австрии впервые в Европейском союзе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что в Австрии находится большое количество невакцинированных людей.

Кроме того, канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. На территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых.