На территории Австрии впервые в Европейском союзе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Politico.

Таким образом, канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что в Австрии находится большое количество невакцинированных людей, в связи с чем было принято решение ужесточить меры по иммунизации от COVID-19.

Нам не удалось привлечь достаточное количество непривитых людей к вакцинации. Последние меры увеличили количество ежедневных вакцинаций, но этого недостаточно. Долгое время в стране существовал консенсус в отношении того, что вакцинация не обязательна, но мы должны смотреть правде в глаза.

Отмечается, что помимо обязательной вакцинации с понедельника, 22 ноября, в стране также введут общенациональный локдаун на срок не более 20 дней.

Читайте также, канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. В настоящее время на территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых, при этом в Западной Европе такой показатель является достаточно низким.

Кроме того, правительство Австрии приняло решение ужесточить карантин для невакцинированных. Новые меры начали действовать со среды, 15 сентября, решение было принято на фоне увеличения числа инфекций и госпитализаций.

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