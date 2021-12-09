Нові вимоги щодо вакцинації. В Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим. Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати бодай першу дозу вакцини. Відстороненим від роботи службовцям нараховувати зарплату не будуть.