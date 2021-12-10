Субсидии в Украине: как проверить задолженность [ Редактировать ]
Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
В случае наличия задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.
В Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий можно проверить онлайн, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ
С ноября 2021 года подать заявление на субсидию также можно онлайн с помощью программы "Дия".
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне и как оформить субсидии задним числом.
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