Електоральні настрої: хто б потрапив до парламенту, а хто сів у президентське крісло? "Українська соціологічна група" оприлюднила свіжі рейтинги партій і політиків. Тож, шанси потрапити до Верховної Ради мали б шість політсил.

Найбільше голосів респонденти віддають "Слугам" - майже 19 відсотків (18.9). За ними з невеликим відставанням іде "Опозиційна платформа - За життя" - 17 процентів. (16.9). Третя - "Європейська Солідарність". За нею - "Батьківщина". П'ятивідсотковий бар'єр також долають "Сила і Честь" та Партія Дмитра Разумкова.

А у президентському рейтингу лідирують чинний очільник держави й співголова партії "Опозиційна платформа - За життя". За Володимира Зеленського готові голосувати більш як 21 відсоток опитаних (21,6%), за Юрія Бойка - майже 16. (15,6%). Також опитування показало, що українці не довіряють словам представників влади.

Олександр Левкун, директор компанії "Українська соціологічна група":