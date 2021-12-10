"Українська соціологічна група" оприлюднила свіжі рейтинги партій [ Редактировать ]
Електоральні настрої: хто б потрапив до парламенту, а хто сів у президентське крісло? "Українська соціологічна група" оприлюднила свіжі рейтинги партій і політиків. Тож, шанси потрапити до Верховної Ради мали б шість політсил.
Найбільше голосів респонденти віддають "Слугам" - майже 19 відсотків (18.9). За ними з невеликим відставанням іде "Опозиційна платформа - За життя" - 17 процентів. (16.9). Третя - "Європейська Солідарність". За нею - "Батьківщина". П'ятивідсотковий бар'єр також долають "Сила і Честь" та Партія Дмитра Разумкова.
А у президентському рейтингу лідирують чинний очільник держави й співголова партії "Опозиційна платформа - За життя". За Володимира Зеленського готові голосувати більш як 21 відсоток опитаних (21,6%), за Юрія Бойка - майже 16. (15,6%). Також опитування показало, що українці не довіряють словам представників влади.
Олександр Левкун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Українці переважно не довіряють тому, що говорить влада. Більшість опитаних, а саме шістдесят два і дев`ять десятих відсотка вважає, що не можна довіряти даним про ситуацію в країні, які обнародують представники центральної влади. Схильні довіряти словам керівництва держави - 16,7 відсотка.
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