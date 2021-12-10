Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В то же время Зеленский уволил Петра Добромильского с временного исполнения обязанностей руководителя области.

Что известно о Викторе Миките:

во время собеседования новый председатель Закарпатской ОГА заявил, что работает сотрудником СБУ. Перед этим он был юристом в частной компании.

согласно данным СМИ, Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. После этого занял аналогичную должность в центральном аппарате службы.

Напомним, что 27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.

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