Назначен новый глава Закарпатской области: что о нем известно [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В то же время Зеленский уволил Петра Добромильского с временного исполнения обязанностей руководителя области.
Что известно о Викторе Миките:
- во время собеседования новый председатель Закарпатской ОГА заявил, что работает сотрудником СБУ. Перед этим он был юристом в частной компании.
- согласно данным СМИ, Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. После этого занял аналогичную должность в центральном аппарате службы.
Напомним, что 27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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