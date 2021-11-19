Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА и назначил ему замену [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении председателя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова. Соответствующий указ №587/2021 опубликован на сайте главы государства.
Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Указом №588/2021 президент Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Закарпатской ОГА на Петра Добромильского - замглавы Закарпатской ОГА с мая 2021 года.
Уволенный Анатолий Полосков - директор винодельческой компании "Шато Чизай". Он возглавлял Закарпатскую область почти год - с конца ноября 2020-го.
Напомним, что 27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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