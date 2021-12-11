США и их европейские союзники должны активизировать усилия по сдерживанию России. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs.

Министр считает, что Запад должен пригрозить Москве санкциями в случае нарушения суверенитета украинской территории. И призвал усилить военную помощь Украине, отметив, что целью Киева на Донбассе является "мир через силу".

Кулеба призывает Запад "отказаться подчиняться ультиматумам Путина по Украине и НАТО". По словам министра, Украина и ее партнеры уже разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России.

Цель Украины проста: мир через силу. На данный момент Соединенным Штатам и их европейским союзникам следует поговорить с Путиным, чтобы выиграть время и укрепить Украину до такой степени, чтобы у России просто не будет реального военного варианта для вторжения в нее. В этот момент можно будет достичь справедливого мирного урегулирования для Донбасса и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО.

Глава украинского МИДа призывает страны Запада "послать Москве четкие политические сигналы" о том, что Украина является частью Запада и будущим членом ЕС и НАТО.

Вторая часть плана связана с последствиями: в худшем случае вторжения Запад введет суровые санкции. Разработка этих разрушительных мер сейчас может избавить Запад от необходимости применять их позже. Третья и последняя часть плана - углубление военной помощи Украине. У нас есть собственные боеспособные вооруженные силы в Украине, и мы не ожидаем, что западные страны начнут действовать. Однако нам нужно больше оружия, чтобы защитить себя. Имеет значение все, от боеприпасов до медицинского оборудования, но нам особенно нужна противовоздушная и противоракетная оборона.

Кулеба заверяет, что Киев не откажется от евроатлантического курса "независимо от того, какое давление на нас оказывает Россия, наши американские или европейские партнеры".

Напомним, что Россия связывает возможное вступление Украины в НАТО с рисками масштабного военного конфликта в Европе.