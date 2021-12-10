Россия требует официально отозвать обещание о вступлении Украины в НАТО [ Редактировать ]
Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года. Об этом свидетельствует заявление МИД России.
В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
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