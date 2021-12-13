За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса и менее 200 смертей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки:

госпитализировали 1456 человек;

летальных исходов - 188;

выздоровели - 9 966 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 11 639 человек,

методом ИФА - 2882,

экспресс-тестами - 15 156.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Одесской и Волынской областях.

За все время пандемии:

заболели - 3 563 165 человек;

выздоровели - 3 205 879 человек;

летальных случаев - 91 215.

Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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