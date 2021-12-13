В понедельник, 13 декабря, Европейский союз утвердил санкции против группы частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Также в санкционный список попали три энергетические компании. Об этом сообщает брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня, отметил журналист.

Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний и также 8 человек, связанных с группировкой наемников, сейчас приняты.

Ранее мы писали о том, что ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее в МИД Украины прокомментировали освобождение "вагнеровцев" и заявили, что после такого решения диалог с Минском "исчезает сам по себе".