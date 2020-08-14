Экстрадиция задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" становится невозможной после передачи их России, поскольку те имеют российские паспорта, а Россия своих граждан не выдает. Так прокомментировал передачу "вагнеровцев" в Россию заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов.

Если... и упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе. Если у указанных лиц есть российские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и Россия или Беларусь точно так же не выдают своих граждан.

При этом дипломат отметил, что в международной практике это правило не является абсолютным, и привел примеры США и Израиля, практикующих выдачу своих граждан другим странам.

Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать (задержанных - ред.) в качестве какой-то разменной карты, в первую очередь, с Россией. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны.

Заместитель главы МИДа Украиы заявил, что Киев "принял во внимание" решение официального Минска. И напомнил о принципе взаимности, который часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции.

Наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть еще Интерпол).

Напомним, что белорусские власти 29 июля сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

​30 июля в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского, поскольку у задержанных был опыт участия в боевых действиях на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля сообщил, что получил список задержанных от МИД Беларуси и украинских граждан в нем "не семеро".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он добавил, что в Беларуси задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул.

ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее сообщалось, что официальный Минск получила запрос от Киева на арест "вагнеровцев". Офис генпрокурора утверждал, что 28 из 33 задержанных наемников воевали на Донбассе против украинской армии. Девять из них имеют украинское гражданство.