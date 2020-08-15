Президент Украины Владимир Зеленский назвал "странным, некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях" решение белорусских властей передать России 32 бойцов ЧВК "Вагнер", задержанных ранее на территории Республики. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий.

Зеленский назвал "вагнеровцев" "демонами современной войны" и заявил, что 9 их них имеют украинское гражданство. Офис Генерального прокурора Украины потребовал их выдачи и сообщил о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло. Считают такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Зеленский предупредил, что последствия этого решения будут "трагическими".

Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленной Донбасс, создавать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они - это же об экспансионизме и насилии.

Президент Украины предупредил, что наемникам, которые сеяли смерть, отвечать все равно придется. Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время.

Напомним, что белорусские власти 29 июля сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

​30 июля в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского, поскольку у задержанных был опыт участия в боевых действиях на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил позднее, что получил список задержанных от МИД Беларуси и украинских граждан в нем девять человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он добавил, что в Беларуси задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул.

ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее в МИД Украины прокомментировали освобождение "вагнеровцев" и заявили, что после такого решения диалог с Минском "исчезает сам по себе".