Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине резко возросла [ Редактировать ]
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В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировано 15 766 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.
"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2. В столице наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения", - говорится в отчете Минздрава.
При этом уточняется, что заболело детей - 7 164 (рост на 29,3%), взрослых - 8 602 человека (снижение на 5,7%).
В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.
"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 799 человек, из них 115 - дети", - резюмировали в центре профилактики болезней.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.
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