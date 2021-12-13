Открыта подача заявок на 1000 за вакцинацию: как это сделать (инструкция) [ Редактировать ]
С понедельника, 13 декабря по 29 декабря в Украине открывают подачу заявок на выплату 1000 гривен за вакцинацию.
Так, все совершеннолетние, которые вакцинировались, могут участвовать в программе. Давайте разберемся, как подать заявку на участие.
Как получить выплату
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.
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