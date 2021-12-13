Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел Европейского союза с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Он считает, что проект завершен, а значит должен начать свою работу. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проект завершен, теперь мы должны его использовать", - заявил Шалленберг в понедельник, 13 декабря, в Брюсселе.

Он также заявил, что считает ошибкой не использовать газопровод по назначению, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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