Сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. А также другим вопросам, связанным с его строительством, пишет ANSA.

Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе, европейский регулятор еще в ноябре заявил о несоответствии газопровода нормам ЕС.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", - заявила Бербок.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.