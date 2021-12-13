В Германии назвали причину приостановки сертификации "Северного потока-2" [ Редактировать ]
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Сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. А также другим вопросам, связанным с его строительством, пишет ANSA.
Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе, европейский регулятор еще в ноябре заявил о несоответствии газопровода нормам ЕС.
"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", - заявила Бербок.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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