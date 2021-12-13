Всеукраинское движение "Общественность против коррупции" призывает правоохранителей расследовать преступную деятельность "банды взяток" и прикрывающего их судьи в Верхнеднепровске. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Українські Новини.

Председатель организации Александр Муленко подчеркнул, что впервые за годы независимости Украина получила возможность обновить судейскую систему, так как в этом году Верховной Раде удалось проголосовать за новый вариант реформы и начать его имплементацию.

24 ноября в Украину от МВФ поступило 699 млн. долларов. Одним из условий финансовой помощи, изложенной в меморандуме, является реформа процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей путем создания самостоятельного дисциплинарного подразделения, работники которого будут отобраны в процессе прозрачного конкурса. То есть, любой гражданин сможет обратиться в соответствующие органы с жалобой на действия судей. Активисты стали мониторить ситуацию вокруг заявлений по поводу действий судей, и сосредоточили внимание на судье Верхнеднепровского суда Сергее Бурхани: "Он отмечается тем, что годами прикрывает уголовные действия некоторых нечистых на руку коммерсантов".

Общественная организация сообщила о существовании "банды взяток" в Верхнеднепровске. Эта группировка из 5 человек, по словам Муленко, более 10 лет наносит убытки и госбюджету, и государственным и частным компаниям на налоговых оборотах, закупке товара по заниженным ценам и т.д. В состав группы входят: супруги Ирина и Юрий Хабаровы, их дочь Кристина Волошина, ее муж Андрей Волошин и криминальный финансист Людмила Омельченко. Некоторые из них имеют многолетние коррупционные связи в судебной системе, что помогает им избежать наказания.

"Эти люди за время своей деятельности кинули уважаемых людей из солидного бизнеса – из ритейла, сельскохозяйственной коммерческой деятельности – на миллионы долларов. Они прославились тем, что занимались оборотами налоговых кредитов, по левым накладным выводили налоговые кредиты, легализовали через подставные фирмы, а компании-прокладки, которые были оформлены на этих людей, налоговые кредиты продавали третьим лицам под 12-14% стоимости от поставки несуществующего товара", – отметил Муленко. По его словам, судья Сергей Бурхан неоднократно начиная с 2013 года прикрывал преступную деятельность этой группы. Так, в 2013 году Людмила Омельченко была фигуранткой одного из уголовных производств: "Господин Бурхан выпустил госпожу Омельченко, сделав ее невиновной". Затем в 2017-м, а также сейчас в текущем году дела семейной "группировки взяток" странным образом раз за разом в нарушение норм законодательства, оказываются в руках Бурхана".

"Мы знаем, что есть семейные врачи, которые лечат людей, а есть семейный судья Сергей Бурхан, который наоборот делает так, что раковая опухоль под названием коррупция разъедает наше общество", – сказал Муленко. Глава Всеукраинского движения "Общественность против коррупции" подчеркивает: "Мы обращаемся ко всем неравнодушным, мы пишем письма в Национальную полицию, прокуратуру с требованием прекратить деятельность этих лиц, чтобы они были наказаны". Он подчеркнул, что судья Бурхан будет занесен в антикоррупционный "черный реестр", а состояние дел, которые он рассматривает, в частности «дела взяток», будет взято на контроль правоохранителями и общественностью.