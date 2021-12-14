В Євросоюзі запустили проєкт для підтримки імунізації в країнах [ Редактировать ]
Проєкт на 35 мільйонів євро для підтримки імунізації в країнах "Східного партнерства" запустили в ЄС.
Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими. Ініціативу розробила Єврокомісія у співпраці з польським урядом.
Нагадаю, до країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова й Україна.
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