Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксировали более 7 283 новых случаев коронавируса, из них детей – 566, медработников – 134. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
129 742 человека были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 42 956 человек,
- полностью иммунизированы – 86 786 человек.
Всего за сутки:
- госпитализированы – 1 123 человек;
- летальных исходов – 387;
- выздоровело – 27 130 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 570 448 человек;
- поправилось – 3 233 009 человек;
- летальных исходов – 91 602;
- роведено ПЦР-тестирование – 16 333 417.
С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.
Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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