На данный момент в Украине смертность от коронавируса уже меньше пиковых показателей весенней волны. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

В среднем ежедневно от COVID-19 умирает 385 человек.

Смертность демонстрирует неплохой тренд на спад: минус 13% за последнюю неделю. По состоянию на сейчас, мы вышли на показатель смертности, который меньше пиковых значений предыдущей весенней волны... Сейчас показатель умерших за сутки составляет в среднем 385 человек.

Ранее мы писали о том, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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