Кто получит третью дозу вакцины: в Минздраве дали ответ [ Редактировать ]
Во вторник, 14 декабря, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о том, что Минздрав утвердил третью дополнительную прививку от коронавируса для отдельной категории граждан. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Так, дополнительную дозу вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания. Для этого нужно иметь направление от семейного или профильного врача. Речь идет о людях:
- с ВИЧ,
- с онкологией,
- после трансплантации органов,
- тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию,
- пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний.
Третью дозу будут вводить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от типа вакцины. Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что дополнительную дозу можно получить той вакциной, которой было введено две предыдущие дозы.
Ее можно получить в ближайшем пункте прививки. А вот действие сертификата о вакцинации даже после третьей дозы продлевать не будут, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.
В Минздраве отметили, что третья доза не является бустерной и сейчас будет вводиться только указанной категории граждан.
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