Министерство цифровой информации готовит сертификаты для бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство "Лига".

В настоящее время в Минцифры решают, какой вид будет иметь новый документ. По предварительным данным, сертификат будет выглядеть не намного иначе, чем текущий.

Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в Действии. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат.

Отмечается, что бустерную дозу, которую уже начали вводить некоторые страны, в Украине пока не ввели. В частности, дополнительную дозу вакцины вводят в США и европейских странах и уже после данной дозы считается, что человек прошел полный курс вакцинации.

Читайте также, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о том, что Минздрав утвердил третью дополнительную прививку от коронавируса для отдельной категории граждан. Дополнительную дозу вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания.

Кроме того, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, рекомендуется вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями.

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