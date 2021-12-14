Коли в політиці 20 років, і коли твої політичні рішення руйнують кар'єру. У Данії відправили за ґрати колишню міністерку. Бо вона - розділяла сім'ї біженців, у яких дружини - неповнолітні.

Чому чиновниця і надалі вважає, що чинила правильно? Світлана Чернецька розкаже.

У неї за плечима 20 років парламентського стажу. Вона очолювала міністерства гендерної рівності, працевлаштування та міграції. А зараз її кар'єра валиться на очах. Інгер Стойберг - одна з найвпізнаваніших політиків Данії. На її керівництво міністерством припав розпал міграційної кризи 2015 року. Саме за рішення щодо біженців жінка потрапила під спеціальний суд.

Томас Роадам, голова Верховного Суду Данії:

Вирок наступний: колишня міністр імміграції Інгер Стойберг засуджена до шістдесяти днів ув'язнення.

Її визнали винною в зумисному порушенні закону про відповідальність міністрів. Стойберг вирішила розділяти подружжя біженців, у яких жінки - неповнолітні. Мовляв, у такий спосіб боролася з примусовими шлюбами. Пари селили в різних притулках, навіть не зважали на спільних дітей. Загалом розділили 23 подружжя. А оскільки справи не розглядали індивідуально, то в одному випадку 17-літня вагітна залишилася сама, коли від неї забрали 26-річного чоловіка.

Інгер Стойберг колишня очільниця Міністерства імміграції Данії (2015-2019 рр):

Суд вирішив, що я вчинила неправильно, але це не змінює того факту, що абсолютно неприпустимою є наша неспроможність захистити дівчаток від огидної реальності, коли вони стають дітьми-нареченими.

Загалом за час керівництва Стойберг - до законодавства внесли понад сотню поправок, які обмежували права іноземців. Найбільш суперечливим було рішення конфіскувати в біженців усі гроші та коштовності, аби заощадити бюджетні кошти, спрямовані на їхні потреби.

Стойберг винною себе не визнає, про свої вчинки на посаді - не шкодує. І мусить коритися вироку, бо оскаржити його неможливо.

Але навряд чи пані міністра відправлять за ґрати. Вироки терміном до пів року в Данії часто замінюють так званими "електронними кайданками".

І не факт, що після відбування покарання крісло за нею збережеться. Чи залишиться Стойберг депутатом тепер вирішуватиме данський парламент.