У Данії за ґрати відправили колишнього міністра міграції. Інгер Стойберг визнали винною у розділенні сімей біженців. Для розгляду справи - уперше за чверть століття зібрали Спеціальний суд. Він розбирається зі звинуваченнями у недбалості міністрів. Чи направду ексчиновниця сидітиме у в'язниці та чому не визнає себе винуватою - розповість Світлана Чернецька.

У неї за плечима 20 років парламентського стажу. Вона очолювала міністерства гендерної рівності, працевлаштування та міграції. А зараз її кар'єра валиться на очах. Інгер Стойберг - одна з найвпізнаваніших політиків Данії. На її керівництво міністерством припав розпал міграційної кризи 2015 року. Саме за рішення щодо біженців жінка потрапила під спеціальний суд.

Томас Роадам, голова Верховного Суду Данії:

Вирок наступний: колишня міністерка міграції Інгер Стойберг засуджена до шістдесяти днів ув'язнення.

Її визнали винною в зумисному порушенні закону про відповідальність міністрів. Стойберг вирішила розділяти подружжя біженців, у яких жінки - неповнолітні. Мовляв, у такий спосіб боролася з примусовими шлюбами. Пари селили в різних притулках, навіть не зважали на спільних дітей. Загалом розділили 23 подружжя. А оскільки справи не розглядали індивідуально, то в одному випадку 17-літня вагітна залишилася сама, коли від неї забрали 26-річного чоловіка.

Інгер Стойберг, колишня очільниця Міністерства міграції Данії (2015-2019 рр):

Суд вирішив, що я вчинила неправильно, але це не змінює того факту, що абсолютно неприпустимою є наша неспроможність захистити дівчаток від огидної реальності, коли вони стають дітьми-нареченими.

Загалом за час керівництва Стойберг - до законодавства внесли понад сотню поправок, які обмежували права іноземців. Найбільш суперечливим було рішення конфіскувати в біженців усі гроші та коштовності, аби заощадити бюджетні кошти, спрямовані на їхні потреби. Але навряд чи міністерку відправлять за ґрати. Вироки терміном до пів року в Данії часто замінюють так званими "електронними кайданками".