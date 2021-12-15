В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли - 356. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Волынской областях.

В Украине за сутки госпитализировали 2280 человек; летальных случаев - 356; выздоровели - 26 307 человек. Протестировали методом ПЦР - 38 008 человек, методом ИФА - 8984, экспресс-тестами - 32098.

Больше всего за сутки заражений в Киеве (1247), Донецкой (425), Волынской (402) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели - 3 578 557 человек; выздоровели - 3 259 316 человек; летальных случаев - 91 958.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.