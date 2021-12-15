В среду, 15 декабря, две области Украины покинули "красную" зону. Это Винницкая и Хмельницкая области.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.

По результатам Госкомиссии, в "желтую" зону возвращаются Винницкая и Хмельницкая области.

Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне карантина:

запрещается работа учреждений образования;

запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

запрещается работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

запрещается работа заведений общественного питания;

запрещается работа спортзалов и бассейнов;

запрещается работа заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;

запрещается работа межобластных и международных перевозок.

В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют один из вышеуказанных документов;

международное свидетельство о вакцинации;

"желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации;

иностранный сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста;

сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.