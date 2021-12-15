Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Минздрав объяснил, что это значит.

Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Как объяснила она, для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в страны мира.

"В скором времени с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира", - сообщила она.

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы, отметили в Минздраве.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.