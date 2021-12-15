В Украине за сутки от COVID привились почти 143 тысячи человек [ Редактировать ]
В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса почти 143 тысячи человек. Первую дозу получили 47 137 человек.
142 921 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированные - 95 784 человека.
За все время пандемии сделали прививку 14 221 538 человек, из них получили первую дозу - 14 221 536 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 640 221 человека.
Всего проведены 26 861 757 прививок.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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