"Метинвест" занял первое место в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала "Власть и деньги" [ Редактировать ]
Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", первое место в котором заняла группа "Метинвест".
Компания победила в номинации "Выбор экспертного жюри", сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу группы.
Всего при составлении рейтинга было заявлено 273 компании-лидеров украинского бизнеса, повлиявших на развитие экономики страны в кризисном 2021 году.
"Мы рады, что оказались в числе финалистов - топ-50. И в итоге - получили наивысшую оценку", - заявили в "Метинвесте", добавив, что это было бы невозможно без команды.
Отмечается, что при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.
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