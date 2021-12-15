В исследовании ученых из Гонконга говорится, что китайская вакцина Sinovac не дает надежной защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон". Однако эту вакцину наиболее широко используют в мире.

По данным ученых, Sinovac не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации варианта "Омикрон" после двух доз. По предварительным данным, бустерные дозы, вероятно, могут обеспечить защиту.

В предыдущих исследованиях также говорилось, что две стандартные дозы Sinovac не защитят от нового вараинта COVID. При этом на эти прививки полагаются миллионы людей в Китае и развивающихся странах.

Команды исследователей из Университета Гонконга утверждают, что среди группы из 25 человек, вакцинированных двумя дозами Sinovac, ни один не показал достаточного количества антител для нейтрализации "Омикрона".

В исследовании пекинской компании были похожие результаты. Лишь 7 из 20 человек (35%), которые получили две дозы вакцины, показали достаточное количество антител.

Результаты улучшились, когда ученые добавили бустерную дозу вакцины Sinovac. Среди группы из 48 человек, которые получили три дозы, 45 из них (94%) имели достаточно антител для нейтрализации "Омикрона". Однако детали исследования неизвестны. Также неясно, будут ли результаты опубликованы в научном журнале.

Размеры исследования были небольшими, и различия в возрасте и состоянии здоровья испытуемых потенциально объясняют различия в результатах.

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