В Киеве мужчина во время полового акта задушил свою партнершу. То, что произошла трагедия, он понял только позже. Об этом говорится в приговоре суда.

Как стало известно, инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. На улице Ушинского, рядом со станцией "Караваевы Дачи" мужчина встретил свою знакомую. Впоследствии они решили отправиться к ней домой. После застолья они несколько раз вступили в половую связь.

Во время последнего акта женщина лежала на животе и лицом на подушке. Ее руки находились за спиной, в результате чего она не могли контролировать происходящее. Мужчина в это время держал ее рот и нос закрытыми.

Когда секс подошел к концу, мужчина пошел на кухню. Позже он вернулся в комнату, однако обнаружил женщину в том же положении. Когда подошел к ней - увидел на подушке кровь и безжизненное тело киевлянки.

"После того, как он удовлетворил свои потребности, отпустил тяжело дышащую потерпевшую. Он пошел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию. Обвиняемый вину признал полностью и не оспаривал фактические обстоятельства производства", — говорится в судебном решении.

Учитывая то, что мужчина покаялся, а также его сложные семейные обстоятельства, суд назначил ему испытательный срок в пять лет.

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