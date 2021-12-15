Убийство Кеннеди: в США рассекретили документы [ Редактировать ]
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Национальный архив Соединенных Штатов рассекретил документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает Национальный архив США.
В частности, были рассекречены документы об расследовании американского лидера.
Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена, требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн.
Напомним, в Грузии убили Томаса Кеннеди - 28-летнего гражданина Великобритании.
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