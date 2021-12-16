В Доминикане произошло авиакрушение, погибли 9 человек [ Редактировать ]
В международном аэропорту Лас-Америкас в Доминикане разбился частный самолет. Погибли девять человек.
Об этом сообщает оператор борта Helidosa Aviation Group в Twitter.
В заявлении компании сказано, что на борту Gulfstream GIV SP находились два члена экипажа и семь пассажиров, самолет направлялся в Майами.
По данным местного портала DominicanToday, борт вылетел в Майами из доминиканского аэропорта Ла-Исабела, однако пилот вскоре после взлета сообщил об аварийной ситуации и принял решение приземлиться в аэропорту Лас-Америкас, крушение произошло во время попытки приземлиться.
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Кроме того, легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди, когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, причина аварийной посадки - технические неполадки.
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