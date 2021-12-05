В немецком городе Примазенс легкомоторный самолет сел на эстакаду и попал "под колеса" многотонного грузовика. Об этом сообщает пресс-служба полиции населенного пункта.

Таким образом, инцидент произошел около полудня. Борт под управлением 72-летнего пилота направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию, у него внезапно отказал двигатель. Мужчина принял решение садится на эстакаду и выбрал для этого мост Шварцбахтальбрюкке на автобане 62 в Рейнланд-Пфальце. Высота сооружения около 100 метров.

Отмечается, что в результате посадки и столкновения воздушного судна с грузовиком пилот получил легкие травмы, а водитель фуры не пострадал. Однако из-за аварии движение по автобану было перекрыто более шести часов.

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Кроме того, легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди, когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, причина аварийной посадки - технические неполадки.

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