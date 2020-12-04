В США, в штате Миннесота, легкомоторный самолет Bellanca Viking сел на трассу из-за отказа двигателя. Об этом сообщает CBS Minnesota.

Таким образом, пилот решил сесть "там, где было безопаснее всего". Инцидент засняли на видео.

Все шло хорошо, но помешала слишком медленная попутная машина, из-за этого они столкнулись.

Очевидцы рассказали:

Когда я позвонила в службу 911, диспетчер переспросила: "Извините, что вы сказали?" Я повторила: "Самолет врезался в машину на шоссе". Она переспросила: "Самолет?" И я ответила: "Да!" - цитирует слова очевидицы CBS Minnesota.

Водитель авто, которое попало в необычное ДТП, рассказал, что заметил самолет в последнюю секунду.

На борту самолета были 2 человека, еще один находился в автомобиле. Все отделались легким испугом и после приезда экстренных служб смогли сами покинуть место аварии.

Ранее мы писали, что самолет-убийца Boeing 737 Max вернулся к полетам. До этого корпорация Boeing прекратила производство самолетов 737 Max. На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.

Кроме того, сотрудники компании Boeing выявили критическую ошибку в конструкции самолетов 737 MAX. Инженеры разработали обновление для программного обеспечения.

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