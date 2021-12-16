Бустерне щеплення вакциною Johnson & Johnson рекомендують у ЄС [ Редактировать ]
Бустерне щеплення вакциною Johnson & Johnson рекомендують у ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило додатково вводити препарат саме цієї компанії. Отримати третю ін'єкцію можна вже через два місяці після першої дози. Регулятор також наголосив, що вакцину від Johnson & Johnson колотимуть і тим пацієнтам, які попередні щеплення робили "Пфайзером" або "Модерною".
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