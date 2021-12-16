С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили более 27 млн человек. Вчера иммунизировались более 140 тысяч.

За минувшие сутки, 16 декабря от коронавируса вакцинировали 142 926 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 47 519 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 95 407.

От начала вакцинальной кампании в стране привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу вакцины - 14 269 055 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 735 628 людей.

В общем количестве в стране проведено 27 004 683 прививки.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.