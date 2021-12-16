В Украине "пропала" оранжевая зона карантина [ Редактировать ]
В Украине вышли из "оранжевой" зоны все области. По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
Ограничения "желтой" зоны
В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
Волынскую,
Житомирскую,
Запорожскую,
Киевскую,
Николаевскую,
Сумскую,
Черкасскую,
Черниговскую.
В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.
Ограничения "красной" зоны
Запрещено:
- работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.
В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:
- "зеленый" сертификат о вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;
- сертификат о выздоровлении.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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