В Украине вышли из "оранжевой" зоны все области. По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

Ограничения "желтой" зоны

В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынскую,

Житомирскую,

Запорожскую,

Киевскую,

Николаевскую,

Сумскую,

Черкасскую,

Черниговскую.

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.

Ограничения "красной" зоны

Запрещено:

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

"зеленый" сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;

сертификат о выздоровлении.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.