Путин готов к диалогу с Зеленским: в Кремле сделали важное заявление [ Редактировать ]
Ясности о возможности контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Но российский лидер якобы открыт для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Путин открыт для диалога, "ориентированного на достижение результатов", сообщил Песков.
"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога", - заявил он.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина сейчас активно не ведется. Но они уже были начаты.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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