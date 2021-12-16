Ясности о возможности контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Но российский лидер якобы открыт для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин открыт для диалога, "ориентированного на достижение результатов", сообщил Песков.

"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога", - заявил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина сейчас активно не ведется. Но они уже были начаты.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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