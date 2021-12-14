В МИД заявили о формировании диалога по Украине между США и Россией [ Редактировать ]
Во вторник, 14 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что переговоры в "нормандском формате" переформатировать не будут за счет включения США.
Сейчас не идет речь о переформатировке нормандского формата. Он остается таким, каким он есть, но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - прекращение российской агрессии против Украины, а значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины.
Он считает, что если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американско-украинские переговоры.
У меня нет сомнений, что количество и качество контактов между администрацией США и украинской властью, в частности между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно, и администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет.
Такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.
Потому если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского.
В то же время, Кулеба сообщил, что переговоры об организации беседы Зеленского и Путина не ведутся.
Эти переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе между Украиной и Россией.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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