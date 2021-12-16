Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні [ Редактировать ]
Невтішна статистика змушує продовжити адаптивний карантин в країні. Відповідне рішення Кабмін ухвалив напередодні. Посилені обмеження триватимуть щонайменше до кінця березня наступного року.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень. Для того аби максимально ефективно протидіяти пандемії й захистити здоров'я людей уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишається в силі.
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Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.
На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.
Підстав для скасування обмежень там не бачать, бо наразі повністю щепилися проти Ковіду лише 40 відсотків громадян.
Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення, ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень.