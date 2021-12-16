Невтішна статистика змушує продовжити адаптивний карантин в країні. Відповідне рішення Кабмін ухвалив напередодні. Посилені обмеження триватимуть щонайменше до кінця березня наступного року.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень. Для того аби максимально ефективно протидіяти пандемії й захистити здоров'я людей уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишається в силі.