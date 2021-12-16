Китайская космическая компания ExPeace неудачно запустила ракету-носитель с двумя частными спутниками на борту. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

В 10:00 по местному времени (04:00 по Киеву – ред.) ракета-носитель Куайчжоу-1А с коммерческими спутниками стартовала с космодрома Цзюцюань, который находится в северо-восточной провинции Ганьсу. Технические приборы свидетельствовали об отклонении от нормальных показателей.

Отмечается, что специалисты сейчас выясняют причины неполадок. Известно, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности разрабатывала ракету-носитель Куайчжоу с 2009 года. Она была создана на базе существующей баллистической ракеты средней дальности Дунфэн-21.

Читайте также, в Китае произошел успешный запуск спутников спутниковой группы Шицзянь-6 05. Спутники были запущены при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-4Б (Великий поход-4С), старт произошел с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

Кроме того, в Поднебесной состоялся успешный запуск ракеты-носителя со спутником зондирования Земли Гаофэнь-11. Как запущенный аппарат, так и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий.

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