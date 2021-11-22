В Поднебесной состоялся успешный запуск ракеты-носителя со спутником зондирования Земли Гаофэнь-11. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Аппарат был запущен в 09:51 по пекинскому времени. Его вывела на орбиту планеты ракета-носитель Чанчжэн-4В (Великий поход-4В). Известно, что это уже 397-й по счету полет ракет-носителей серии Чанчжэн.

Отмечается, что как спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий, которая входит в состав Китайской корпорации космической науки и техники.

Читайте также, в Китае произошел запуск спутника "Гуанму", разработанного в Китайской академии наук. Он был создан исключительно для обслуживания целей Повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Кроме того, в Поднебесной запустили ракету-носитель со спутниками дистанционного зондирования Земли Яогань-32 на борту. Этот запуск спутников типа Яогань-32 является третьим. Через некоторое время аппараты вышли на орбиту планеты.

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