В четверг, 16 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины.

Кулеба уточнил, что в резолюции Европарламент призвал Россию отвести войска от границы и прекратить угрозы. В документе также подтверждена перспектива членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора альянсов.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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