"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания, поэтому к нему должна в полном объеме применяться буква и дух европейского законодательства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNB, сообщается на официальный сайт Министерства иностранных дел Украины.

Он отметил, что "Северный поток - 2" - это политический проект, который не имеет никакого коммерческого или морального оправдания.

"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но который противоречит базовому принципу энергетики ЕС - диверсификации.

Он подчеркнул, что Россия использует газ как оружие, и граждане и бизнесы стран ЕС уже могли в этом убедиться, платя значительно более высокую цену за газ.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин шантажировал европейские страны с самого начала нынешней искусственной энергетического кризиса, намекая, что именно сертификация "Северного потока - 2" позволит вернуть цены на газ к предыдущему уровню.

Что это как не использование газа как оружия?.

Кулеба добавил, что его первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок оставил обнадеживающее впечатление.

В нашем первом разговоре мы с немецкой коллегой согласились, что к этому проекту должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС.

Кулеба также отметил готовность украинской стороны и в дальнейшем работать с новым правительством ФРГ и объяснять позицию Украины, а также опасные стратегические последствия, которые может иметь политика попустительства России.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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